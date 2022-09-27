Мировые продажи электромобилей в этом году могут достичь нового максимума – MЕА

Мировые продажи электромобилей выросли вдвое в 2021 году, составив около 9% автомобильного рынка в целом. В этом году ожидается, что продажи электрокаров достигнут нового максимума - 13% от общего объема продаж легковых автомобилей.

Об этом говорится в сентябрьском докладе Международного энергетического агентства (IEA Tracking Clean Energy Progress).

Ранее в агентстве заявляли, что продажи электромобилей в 2021 году достигли 6,6 миллиона.

А в первом квартале 2022 года показатель составил 2 млн., вырос на 75% по сравнению с первыми тремя месяцами 2021 года.

Между тем МЭА акцентирует внимание на необходимости принять более активные меры в других секторах, чтобы достичь целей по нулевым уровням выбросов к 2050 году.

Так, МЭА отметило "вдохновляющие признаки прогресса в ряде секторов", но предупредило, что нужны "более активные усилия".

По данным МЭА, производители электромобилей могут выполнить цели, поставленные на 2030 год, в рамках плана достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году. Это касается и сегмента производства осветительных приборов, где более 50% рынка сейчас использует технологию LED.

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В то же время агентство отмечает, что ситуация с продажей электромобилей "еще не является мировым феноменом".

"Продажи в развивающихся странах идут медленными темпами в связи с ростом стоимости покупки и недостатком инфраструктуры для зарядки электромобилей", - резюмируют в агентстве.

Экономическая правда