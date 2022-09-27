Бизнес продолжает привлекать доступные правительственные кредиты под 5-7-9%: насколько вырос портфель
Украинские предприниматели за прошлую неделю привлекли еще 880 миллионов гривен доступных кредитов для бизнеса, а всего кредитный портфель достиг более 140 миллиардов.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
В ведомстве отчитались, что с февраля 2020 года, когда программа "Доступные кредиты 5-7-9%" была введена, бизнес получил 47 885 кредитов на 141,36 млрд грн.
Лидирует по объемам кредитования сельское хозяйство (52% кредитов получили аграрии).
24% поступили предприятиям торговли и производства, 14% – промышленной переработки.
Лидерами по суммам заключенных договоров являются:
- г. Киев (10%);
- Львовская (8%);
- Харьковская (7%);
- Днепропетровская (7%);
- Одесская (7%);
- Киевская (6%);
- Винницкая (6%) области.
Что касается целей кредитования, то больше всего – 59,94 млрд грн – предоставлено антикризисных кредитов. На рефинансирование ранее полученных кредитов бизнес получил 28,66 млрд. грн.
На сегодняшний день участие в программе принимают 44 банка.
Экономическая правда