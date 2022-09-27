Новая Зеландия расширила санкции против РФ

Новая Зеландия объявила, что против 19 новых "членов ближайшего окружения Путина" будут применены финансовые санкции и санкции в отношении путешествий в рамках скоординированных действий с другими странами.

Об этом заявила глава МИД страны Наная Махута, пишет Australian Associated Press.

"Украина четко дала понять, что важнейшие действия, которые мы можем предпринять, чтобы помочь им - это наши санкции и поддержка их в конфликте, как мы продолжаем это делать", - сказала министерша.

В общей сложности наложенные Новой Зеландией санкции против РФ уже касаются около 1000 человек.

При этом правительство страны заявило, что не может оказать дальнейшую военную помощь, поскольку у страны нет ничего, чего хочет Украина.

Министр обороны Пини Энара заявил, что Новая Зеландия готова оказывать дальнейшую военную помощь, если потребности Украины будут соответствовать ее запасам.

Отвечая на вопрос во вторник, рассматривала ли Новая Зеландия дальнейшую военную поддержку, Энаре ответил, что запросы не совпадают "по нашей текущей оценке и в соответствии с запросами на встречах доноров, в которых я участвовал".

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"Они обратились с просьбой о HIMARS, системах обороны "земля-воздух", а также системах обороны "земля-море", - сказал он.

По его словам, на сегодняшний день новозеландская техника, направленная в Украину, насчитывает 1066 бронежиллетов, 473 шлема, 571 камуфляжный жилет и ремень.

Веллингтон договорился о выделении 21,1 миллиона новозеландских долларов на военное финансирование, 8 миллионов новозеландских долларов на гуманитарную поддержку и 2,3 миллиона новозеландских долларов на юридическую и административную поддержку Международного уголовного суда и офиса Верховного комиссара по правам человека.

Экономическая правда