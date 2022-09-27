Банк Канады должен повышать ставки, чтобы обуздать инфляцию – глава Центробанка

Инфляция в Канаде слишком высока, поэтому Банку Канады нужно повысить процентные ставки, чтобы замедлить расходы и дать экономике время наверстать упущенное.

Об этом заявил губернатор Банка Канады Тифф Маклем, пишет Reuters.

"Инфляция слишком высока", - сказал Маклем, повторяя заявления, сделанные в начале этого месяца после того, как Центробанк повысил учетную ставку на 75 базисных пунктов до 3,25%.

"Важно, чтобы мы снизили инфляцию, чтобы канадцы могли планировать свои расходы и сбережения, и они не были удивлены большими изменениями в стоимости жизни", - добавил Маклем.

"Банк Канады, как и многие другие центробанки во всем мире, быстро повышает процентные ставки в ответ на инфляцию, достигшую уровня, которого не было десятилетиями.

Но Центробанк столкнулся с общественной критикой за повышение стоимости ссуд в то время, когда многие канадцы уже не могут позволить себе продукты и другие предметы первой необходимости", - пишет агентство.

"Именно повышая процентные ставки, мы замедлим затраты в экономике, дадим экономике время наверстать упущенное и уменьшить инфляцию. Это приведет к снижению инфляции", - добавил Маклем.

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Центральный банк поднял ставки на 300 базисных пунктов всего за шесть месяцев, пытаясь вернуть инфляцию к цели в 2%.

Уровень инфляции в Канаде снизился до 7,0% в августе с 8,1% в июне и 7,6% в июле.

Канадский доллар упал до самого низкого уровня с мая 2020 на уровне 1,3808 за американский доллар, прежде чем частично восстановить свое падение вместе с широкой волатильностью на валютных рынках.

Экономическая правда