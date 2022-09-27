Фунт стерлингов и евро немного отыграли позиции по отношению к доллару после рекордного падения

Азиатские рынки немного стабилизировались во вторник после нескольких безумных дней падения акций и обвала обвала облигаций, падения фунта стерлингов и стремительного роста доллара - доллар во вторник немного ослаб.

Об этом пишет Reuters.

Фунт стерлингов, упавший в понедельник до рекордного низкого уровня в 1,0327 доллара, восстановился до 1,0742 доллара.

Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,7%, а самый большой индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии упал на 0,1%. Японский Nikkei вырос на 0,7%.

"Однако аналитики сомневались в прогнозах, поскольку рынки, которые уже были обеспокоены перспективой более длительного сохранения процентных ставок в США, были еще больше обеспокоены потрясением в британских активах в ответ на планы правительственных расходов.

Британия планирует снизить налоги в дополнение к огромным энергетическим субсидиям, а нехватка доверия к стратегии и ее финансированию ударила по фунту в пятницу и снова в понедельник", - отмечает агентство.

"Происходящее на британских рынках - вероятно, это лишь определенная начальная стадия того, как рынок реагирует на такую ​​информацию со стороны правительства", - заявил макростратег State Street Global Markets Ютин Шао.

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"Конечно, сам план снижения налогов был направлен на стимулирование роста, уменьшение бремени домохозяйств, но вызывает вопрос о последствиях с точки зрения монетарной политики", - добавил он.

Индекс доллара во вторник снизился на 0,1% до 113,8 после того, как ранее он затронул 114,58, что является сильнейшим показателем по отношению к корзине валют с мая 2002 года.

Евро выросло на 0,3% за день до 0,9634 доллара по достижении 20-летнего минимума день назад.

Нефть и золото также частично компенсировали потери. Золото, которое в понедельник достигло 2,5-летнего минимума, подорожало на 0,5% до 1629 долларов за унцию. Цена нефти немного поднялась с самого низкого уровня с января.

Напомним:

Фунт стерлингов в понедельник упал до рекордного минимума из-за опасений трейдеров, что экономический план нового правительства Великобритании создаст напряжение в финансовом секторе. Евро также достиг нового 20-летнего минимума по отношению к доллару.

Экономическая правда