Выезд тысяч моряков на работу за границу затормозился: причина

Около 8 тысяч моряков обратились за документами для выезда за границу для работы, однако из-за отсутствия порядка выдачи военно-учетных документов пересечение ими границы тормозится.

Об этом рассказал начальник Черноморского межрегионального управления Администрации судоходства Александр Заборский, сообщила пресс-служба Одесской ОГА.

Он напомнил, что среди основных требований для пересечения границы моряками является получение ими подтверждения от Администрации судоходства относительно образовательных и квалификационных документов. Этот порядок официально опубликован, и сейчас заявки подали около 8000 человек. Подтверждение от Администрации получили уже 1800 человек.

В то же время до сих пор нет порядка и методики выдачи военно-учетных документов с соответствующими отметками военкоматами, что "собственно и тормозит процесс пересечения государственной границы и выезд моряков на работу на судах в составе экипажей судов".

По итогам совещания Одесская ОВА готовит обращение в Генштаб ВСУ относительно срочной необходимости утверждения порядка выдачи морякам разрешения на выезд с места жительства. Отмечается, что в ближайшее время будут предоставлены дополнительные разъяснения относительно процедуры, порядка и сроков получения необходимых разрешений для пересечения государственной границы моряками.

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Правительство в начале сентября опубликовало постановление, которое позволяет украинским морякам пересекать границу для работы на судне - срок пребывания за пределами Украины ограничен сроком действия контракта.





