Мировые запасы зерна из-за засухи и войны в Украине уменьшились до минимума за десятилетие – Reuters

Несмотря на возобновление экспорта из Украины, мир движется к наименьшим запасам зерна за последние годы, поскольку поставки слишком малы, а урожаи других крупных производителей зерновых меньше, чем первоначально ожидалось.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные по поставкам зерна и прогнозам урожая.

Импортеры, производители продуктов питания и животноводы надеялись, что доступность урожая улучшится после того, как этим летом Украина, пораженная войной, возобновила поставки из черноморских портов, а американские фермеры высадили большие урожаи.

Но ожидается, что Соединенные Штаты, ведущий в мире производитель кукурузы, соберут самый маленький урожай кукурузы за последние три года. Засуха также нанесла ущерб европейским урожаям и грозит предстоящему посевному сезону в Южной Америке", - пишет агентство.

До конца урожайного 2022/23 года мировых запасов кукурузы хватит всего на 80 дней потребления, что на 28% меньше, чем пять лет назад, и является самым низким уровнем с 2010/11, согласно данным, собранным для Reuters Международным советом по зерну. .

В этой связи мировые чиновники обеспокоены.

Так, Всемирный банк выделил 30 миллиардов долларов США для компенсации ухудшившегося в результате войны дефицита продовольствия, а президент США Джо Байден на прошлой неделе объявил о выделении почти 3 миллиардов долларов дополнительного финансирования для продовольственной безопасности.

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По данным ООН, полмиллиона сомалийских детей испытывают голод из-за худшего голода в этом веке на фоне сильной засухи в Африке.

При этом засуха может привести к дальнейшему сокращению глобальных запасов, особенно если нынешняя сухая погода в Южной Америке сохранится в основной посевной сезон, поскольку цикл урожая смещается в южное полушарие.

Как отмечает издание, прогнозы урожая в Аргентине - третьем в мире экспортере кукурузы - уже снизили из-за засушливой погоды.

Кроме этого, ожидается, что производство ЕС достигнет 15-летнего минимума – это снижение, которое подтолкнет блок к увеличению импорта из Украины в 2022/23 году примерно на 30% по сравнению с предыдущим годом до 10,4 млн т, заявила консалтинговая компания Strategie Grains.

Экономическая правда