"Газпром" обменял евробонды на $750 миллионов на российские замещающие облигации

"Газпром" 20 сентября обменял еврооблигации на $750 млн на российские замещающие облигации – российский монополист планирует заместить еще четыре выпуска евробондов, размещенных в долларах и евро.

Об этом сообщили в пресс-службе "Газпрома" 26 сентября.

"Газпром" 20 сентября обменял еврооблигации на $750 млн на российские замещающие облигации. Теперь "Газпром" намерен заместить еще четыре выпуска евробондов, размещенных в долларах и евро. Дата окончания приема голосов – 30 сентября", - заявил заместитель председателя компании Фамил Садыгов.

"Сейчас мы проводим аналогичную работу по четырем выпускам еврооблигаций, размещенным Gaz Capital S.A. в долларах США и евро с погашением в 2023 году (€1 млрд, купон 3,125%), в 2024 году (€750 млн, 2,25%; €1 млрд, 2,949%) и в 2034 году ($1,2 млрд, 8,625%)", - добавил Садыгов.

При этом в "Газпроме" "настоятельно рекомендуют" инвесторам, имеющим еврооблигации серии 42, выпущенные в размере £850 млн (4,25% годовых, срок погашения 6 апреля 2024 года), принять участие в обмене на новые российские замещающие облигации.

Сбор заявок продлится до 29 сентября 2022 года.

"Обмен еврооблигаций на российские облигации – это единственный способ получать выплату купона и номинала для инвесторов, чьи облигации хранятся в российских депозитариях", – утверждают в компании.

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16 апреля президент РФ Путин подписал закон о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных площадок с последующей конвертацией в российские ценные бумаги.

В июле Путин подписал указ, позволивший роскомпаниям проводить платежи по евробондам в рублях.

Экономическая правда