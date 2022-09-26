Е-реестр снова работает: сколько штрафов с начала войны уплатили водители – данные Штрафы UA

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С 22 сентября возобновил работу электронный реестр по поиску штрафов с камер фотофиксации – за первые сутки двадцать тысяч водителей заплатили штрафы.

Об этом сообщил сервис проверки штрафов для водителей "Штрафы UA" в комментарии ЭП.

Основатель сервиса Штрафы UA Денис Дмитров пояснил, что с 24 февраля реестры были закрыты в целях безопасности - данные из реестра по штрафам с камер фотофиксации, по его словам, "особенно чувствительны - это и данные по авто, и по камерам".

При этом, о новых зафиксированных нарушениях превышения скорости (именно такой вид фиксируют камеры) можно было узнать, только получив бумажное уведомление или так называемое "письмо счастья", которое посылается заказным письмом в адрес прописки владельца авто.

"Конечно, в военное время получить постановление по почте не все могут. А, например, в оккупированных городах или там, где идут активные боевые действия, это невозможно.

Для многих это стало реальной проблемой, особенно для предприятий. Например, есть такие предприятия, которые получали по сто пятьдесят новых штрафов в неделю по всему автопарку. Есть физические лица, получившие по семнадцать штрафов с мая по сентябрь", - рассказал ЭП Дмитров.

Так, Штрафы UA с 24 февраля обработали 1,2 млн штрафов – и лишь 50% по состоянию на 20 сентября были оплачены водителями.

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По словам Дмитрова, с открытием реестров все штрафы с камер снова подтягиваются автоматически.

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Экономическая правда