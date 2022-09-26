Сеть WOG начала принимать оплату за горючее криптовалютой

WOG

Сеть АЗК WOG стала партнером блокчейн-экосистемы Binance и запустила возможность оплаты за горючее криптовалютой через Binance Pay.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Расчет криптовалюты стал еще одним альтернативным инструментом для оплаты горючего. Им можно воспользоваться при бесконтактном расчете с помощью сервиса WOG PAY в приложении PRIDE. Интеграция реализована в партнерстве с SettlePay", – отметили в сети.

Для оплаты криптовалютой с помощью Binance Pay клиентам WOG нужно сделать два шага:

выбрать покупку горючего через систему WOG PAY в приложении PRIDE;

среди предложенных способов оплаты на колонке выбрать Binance Pay и подтвердить оплату в мобильном приложении Binance.

"Наша команда работает над тем, чтобы предлагать клиентам инновационные продукты и сервисы… Подключение опции по оплате криптовалютой Binance Pay расширит эту линейку", – отметил директор Дирекции цифровой трансформации сети АЗК WOG Олег Кушиль.

Binance Pay – бесконтактная технология оплаты криптовалюты, которая поддерживает более 50 криптовалют и позволяет всем зарегистрированным пользователям Binance совершать мгновенные покупки в криптовалюте, рассчитываться за услуги, получать и отправлять криптовалюту по всему миру.

Экономическая правда