Российское вторжение повлекло за собой больший спад глобальной экономики, чем прогнозировалось – ОЭСР

Глобальный рост экономический рост замедляется из-за вторжения России в Украину больше, чем прогнозировалось несколько месяцев назад, поскольку энергетический и инфляционный кризис рискуют перерасти в рецессию в крупных экономиках

Об этом заявила Организация экономического сотрудничества и развития, передает Reuters.

Хотя глобальный рост в этом году все еще ожидался на уровне 3,0%, сейчас прогнозируется, что он замедлится до 2,2% в 2023 году по сравнению с прогнозом в июне в 2,8%.

Отмечается, что Парижский политический форум был особенно пессимистично настроен по перспективам экономики Европы, наиболее пострадавшей от последствий российской войны в Украине.

Ожидается, что глобальный объем производства на следующий год будет на 2,8 триллиона долларов ниже, чем прогнозировал ОЭСР до того, как Россия напала на Украину. А утрата дохода во всем мире эквивалентна размеру французской экономики.

"Глобальная экономика потеряла импульс после непровоцированной, неоправданной и незаконной агрессивной войны России против Украины. Рост ВВП во многих экономиках остановился, а экономические показатели указывают на замедление", – заявил генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн.

По прогнозам ОЭСР, экономический рост еврозоны замедлится с 3,1% в этом году до 0,3% в 2023 году, что означает, что еврозона проведет по крайней мере часть года в рецессии.

ВИДЕО ДНЯ

Это означает резкое снижение рейтинга по сравнению с последним экономическим прогнозом ОЭСР в июне, когда она прогнозировала рост экономики еврозоны на 1,6% в следующем году.

Также ОЭСР особенно мрачно оценила экономику Германии, зависимую от российского газа, прогнозируя, что в следующем году она сократится на 0,7% по сравнению с июньской оценкой роста на 1,7%.

Несмотря на то, что Соединенные Штаты гораздо меньше зависят от импортируемых энергоресурсов, чем Европа, наблюдается спад экономики, поскольку Федеральная резервная система США повышает процентные ставки, чтобы справиться с инфляцией.

ОЭСР прогнозирует, что рост крупнейшей экономики мира замедлится с 1,5% в этом году до 0,5% в следующем году по сравнению с июньскими прогнозами на 2,5% в 2022 году и 1,2% в 2023 году.

Между тем, строгие меры Китая по контролю за распространением COVID-19 в этом году означает, что экономика страны должна была вырасти лишь на 3,2% в этом году и на 4,7% в следующем году. В то время как ранее ОЭСР ожидала роста в 4,4% в 2022 году и 4,9% в 2023 году.

Несмотря на скорейшее ухудшение прогнозов для крупных экономик, ОЭСР заявила, что для борьбы с инфляцией необходимы дальнейшие повышения ставок, прогнозируя, что ставки большинства основных центральных банков в следующем году превысят 4%.

Кроме этого, поскольку многие правительства увеличивают пакеты поддержки, которые призваны помочь домохозяйствам и предприятиям справиться с высокой инфляцией, ОЭСР считает, что такие меры должны быть направлены на тех, кто больше всего нуждается. А также быть временными, чтобы снизить их стоимость и не обременять высокие долги после COVID.