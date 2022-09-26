МАГАТЭ провело инспекцию на Хмельницкой АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) успешно провело инспекцию на Хмельницкой атомной электростанции.

Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

"С 24 по 25 сентября 2022 года на ОП "Хмельницкая АЭС" была успешно проведена инспекция Международного агентства по атомной энергии в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Проверка проведена инспекторами Агентства с участием инспектора Госатомрегулирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цель инспекции – проверка отсутствия незаявленного ядерного материала.

Экономическая правда