"Новая почта" готовится к высокому сезону: ищет перевозчиков с грузовиками для доставки

Логистический оператор "Новая почта" начинает подготовку к высокому сезону и приглашает к сотрудничеству перевозчиков с автомобилями грузоподъемностью от 3т до 20т.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что компания предлагает сотрудничество на долговременной основе.

"Это не временное партнерство. Все новые партнеры остаются работать с нами на постоянной основе. Мы приглашаем водителей с собственными авто и компании с автопарком, чтобы обеспечить максимальную скорость доставки и бесперебойную работу логистической сети по всей стране, даже в только что оккупированных регионах.

Предпочтение отдаем украинским компаниям, чтобы вместе поддерживать экономику и работать. Для нас важно, чтобы клиенты получали свои отправления как можно скорее, ведь каждая посылка сейчас может быть жизненно необходима", - заявил директор транспортной логистики Новой почты Дмитрий Цымбаревич.

Компания больше грузовых автомобилей ищет в 15 областных центрах и городах, а именно - в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Николаеве, Ивано-Франковске, Умани, Кривом Рогу, Кропивницком, Черкассах, Чернигове, Запорожье, Кременчуге, Житомире и Виннице.

За подробной информацией советуют обращаться по электронной почте transport-np@novaposhta.ua или за номером +38(067)153 65 39

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Чтобы стать перевозчиком Новой почты, нужно иметь:

зарегистрированную компанию или быть предпринимателем

грузовик стандарта от евро 5 с цельнометаллической будкой и оснащенный гидробортом

в приоритете автомобили грузоподъемностью от 3т до 20т.

"Высокий сезон в Новой почте начинается уже в октябре и продолжается до Нового года. Именно на этот период приходится наибольшее количество покупок из украинских интернет-магазинов и из-за границы".

По данным Новой почты, в предыдущие годы в этот период объемы отправлений росли примерно на 50-60% по сравнению с летними месяцами. Но в этом году ситуация более сложная, однако рост все же будет на уровне 35-40%", - говорится в сообщении.

Экономическая правда