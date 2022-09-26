Glovo обжалует штраф в Испании на 80 миллионов евро

Сервис Glovo заявил, что обжалует штраф от инспекции труда в Испании, которым его обязали уплатить почти 80 млн евро за несоответствие законодательству модели трудоустройства курьеров.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы сервиса.

"Компания Glovo была уведомлена о предложении Испанской инспекции труда по ретроспективным выплатам социального страхования и штрафа в размере до 79 миллионов евро за 2018-2021 годы на том основании, что модель трудоустройства курьеров Glovo в течение этого периода времени не соответствовала законодательству" - говорится в заявлении.

При этом Glovo не согласен с выводами инспекции, заявляя, что период, которого касается штраф, еще не подпадал под принятый в 2021 году закон "О водителях".

"Данные проверки состоялись до введения в Испании Закона "О водителях", поэтому Glovo намерена обжаловать это предложение и ожидает решения суда только в ближайшие годы. Glovo остается полностью приверженным соблюдению трудового законодательства Испании и нового закона "О водителях", - резюмировали в Glovo.

Напомним:

Министерство труда Испании в среду объявило о наложении штрафа в размере 79 миллионов евро на базирующуюся в Барселоне службу доставки Glovo из-за нарушения трудового законодательства.

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Экономическая правда