18 предприятий российского ВПК до сих пор не под санкциями – аналитики

Заводы-производители ракет "Калибр", РСЗО "Торнадо", "Град", "Смерч" и ЗРК "Стрела-10", которые Россия ежедневно использует для убийств украинцев, до сих пор не находятся под санкциями.

Об этом сообщает группа аналитиков Trap Aggressor, осуществляющих мониторинг введенных санкций против России, со ссылкой на реестр НАПК.

Среди производителей идентифицированного на территории Украины российского оружия под санкциями Европейского Союза, США, Великобритании и Украины до сих пор не находятся 18 предприятий российского военно-промышленного комплекса.

А именно:

АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" (производитель ракет "Калибр"). Хотя в США это предприятие есть в списке компаний, которым отказывают в экспорте.

(производитель ракет "Калибр"). Хотя в США это предприятие есть в списке компаний, которым отказывают в экспорте. ЗАО "Специальное конструкторское бюро" (производитель РСЗО "Торнадо", "Град", "Смерч", САУ "Нона-СПК" и "Хоста");

(производитель РСЗО "Торнадо", "Град", "Смерч", САУ "Нона-СПК" и "Хоста"); АО "Конструкторское бюро "Точного машиностроения имени А. Е. Нудельмана" (производитель ЗРК "Стрела-10");

(производитель ЗРК "Стрела-10"); АО "Ижевский электромеханический завод "Купол" (производитель ЗРК "Тор");

(производитель ЗРК "Тор"); ООО "Группа импульс" (является материнской компанией АО "Арзамасский машиностроительный завод", производящего бронированные машины БТР-82, Тигр, Тигр-М, БРЕМ-К);

(является материнской компанией АО "Арзамасский машиностроительный завод", производящего бронированные машины БТР-82, Тигр, Тигр-М, БРЕМ-К); АО "Машиностроительная компания "Витязь" (производитель бронированных машин ДТ-30 "Витязь");

(производитель бронированных машин ДТ-30 "Витязь"); ЗАО "Заволжский завод гусеничных тягачей" (производитель бронированных машин ГАЗ-3344-20 "Алеут");

(производитель бронированных машин ГАЗ-3344-20 "Алеут"); АО "РС-лизинг" (является материнской компанией ООО "Научно-производственное объединение "Ижевские беспилотные системы", производимое БПЛА "Тахион");

(является материнской компанией ООО "Научно-производственное объединение "Ижевские беспилотные системы", производимое БПЛА "Тахион"); ЗАО "Эникс" (производитель БПЛА "Элерон");

(производитель БПЛА "Элерон"); АО "Восточная верфь" (производит десантные катера проекта 11770);

(производит десантные катера проекта 11770); АО "Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник" (производитель 120-мм миномета);

(производитель 120-мм миномета); АО "Научно-производственное объединение русских базовых информационных технологий" (производитель командных пунктов APE-5);

(производитель командных пунктов APE-5); ООО "Холдинговая компания "Эго-холдинг" (является материнской компанией АО Научно внедряющее предприятие "Протек", которое производит радар Р-330Ж "Житель");

(является материнской компанией АО Научно внедряющее предприятие "Протек", которое производит радар Р-330Ж "Житель"); ПАО "Научно-производственное объединение "Стрела" (производитель радаров "СНАР-10м1", "Зоопарк-1М");

(производитель радаров "СНАР-10м1", "Зоопарк-1М"); АО "Автомобильный завод "Урал" (производит грузовики и джипы);

(производит грузовики и джипы); АО "Брянский автомобильный завод" (производитель шасси к ЗРК "Тор", "Бук", системам ПВО).

"Среди предприятий, к которым не были применены западные санкции, относится и АО "Казанский оптико-механический завод", которое производит радары "Ртуть БМ". Украина 14 мая 2020 года ввела против него санкции сроком на 3 года.

ООО "Коммерческие автомобили – Группа "ГАЗ", производящий грузовики, бронированные машины Газ-Тигр, Газ-Тигр-М, не находится под санкциями ЕС, Великобритании и Украины. Санкции против него ввели только США", - говорится в статье.

В целом, аналитикам удалось идентифицировать 69 российских компаний, непосредственно причастных к производству техники, уничтоженной в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Зато объемы производства российского оружия на российских предприятиях, на которые санкции были наложены, существенно сокращаются или вообще прекращаются.

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"Ранее СМИ сообщали, что Казанский вертолетный завод, который еще в 2014 году выпустил 107 вертолетов, по состоянию на сентябрь 2022 года имеет в процессе разработки всего 44 машины. Санкции затронули и автомобильную сферу. В течение этого года КАМАЗ прекратит свое производство грузовика перед предстань" К4, а темпы сбора более современной модели K5 снизятся.

Российский производитель ЗРК "БУК" и "Тунгуска" Ульяновский механический завод в связи с санкциями вынужден поставить на паузу производство новых российских зенитно-ракетных комплексов. Некоторые предприятия концерна "Калашников" приостановили производство отдельных видов гражданской продукции", – говорится в сообщении.

"Таким образом, санкции против предприятий росВПК необходимы для того, чтобы лишить агрессора возможности производить оружие, взорвать его экономический потенциал, исключив возможность решения россией новых захватнических войн в будущем", - резюмируют аналитики.

Ранее Trap Aggressor сообщали, что 56 директоров предприятий-производителей военной техники России, уничтоженной в ходе войны в Украине, избежали попадания в санкционные списки Украины, США и/или ЕС.

Экономическая правда