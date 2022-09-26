NASA планирует столкнуть космический корабль с астероидом: зачем это нужно

NASA планирует 26 сентября столкнуть космический корабль с астероидом Диморф, который расположен в 11 млн километров от Земли.

Об этом пишет профильное издание Space.

Отмечается, что миссия DART была запущена 23 ноября 2021 года на ракете SpaceX Falcon 9.

Цель миссии – испытать смещение астероида с опасной траектории через столкновение с кораблем.

"На данный момент я могу сказать, что команда готова. Наземные системы готовы, а космический корабль исправен и на пути к удару в понедельник", - сказал представитель NASA.

"Эта миссия является первой попыткой человечества определить, сможет ли оно изменить курс астероида, что может однажды понадобиться для спасения человеческой цивилизации.

Хотя смена орбиты астероида на расстоянии 7 миллионов миль звучит пугающе, члены команды DART заявили на брифинге для СМИ в четверг (22 сентября), что они уверены, что годы планирования, потраченные на миссию, приведут к успеху", - пишет издание.

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Предполагается, что, двигаясь со скоростью 4,1 мили в секунду (6,6 км/с) или 14 760 миль/час (23 760 км/ч), космический корабль DART столкнется с астероидом шириной 560 футов (170 метров), который вращается вокруг другого астероида – Дидима шириной 2600 футов (780 м).

Это, по мнению NASA, сместит орбитальный период Dimorphos настолько, чтобы изменить его гравитационное влияние на больший Didymos, сменив траекторию.

Как пояснил в комментарии "Громадському радіо" экс-советник главы Государственного космического агентства Андрей Колесник, такой миссией попытаются изменить скорость вращения спутника, чтобы он не нанес вреда Земле.

"В этой миссии NASA работает с парой астероидов: большой и вращающийся вокруг него меньший. Задача дрона-камикадзе - изменить скорость вращения маленького астероида вокруг большого до 4 минут.

Но, по расчетам учёных, этого будет достаточно. Когда он будет нестись навстречу Земле, нужно отвлечь его траекторию и чтобы он не нанес нам вреда, как он нанес его динозаврам 65 миллионов лет назад", - сказал эксперт.

Экномическая правда