Цены на нефть снижаются из-за опасений рецессии

Цены на нефть упали в понедельник из-за опасений снижения спроса на топливо из-за ожидаемой глобальной рецессии.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть Brent с поставками в ноябре упали на 54 цента, или 0,63%, до 85,61 доллара за баррель на 05:11 по Гринвичу.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в ​​ноябре упали на 48 центов или 0,61% до $78,26.

Причины снижения цен

Индекс доллара, измеряющий курс доллара к корзине основных валют, в понедельник поднялся до 20-летнего максимума.

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"Усиление доллара имеет тенденцию к сокращению спроса на нефть, деноминированную в долларах, поскольку покупатели, использующие другие валюты, должны тратить больше, чтобы купить нефть.

Центральные банки многих стран-потребителей нефти, включая Соединенные Штаты, крупнейшего потребителя сырой нефти в мире, повысили процентные ставки для борьбы со стремительной инфляцией, что вызвало беспокойство, что усиление может спровоцировать замедление экономики", - объясняет агентство.

"Усиление глобальной денежно-кредитной политики ключевыми центральными банками для сдерживания повышенной инфляции и рост доллара до максимумов за более чем два десятилетия вызвали обеспокоенность по замедлению экономики и являются главным тормозом для роста цен", - сказал вице-президент по исследованию товаров Religare Broking.

Сбои на рынке нефти из-за российско-украинской войны, а также санкции Европейского Союза, запрещающие российскую нефть, которые начнутся в декабре, оказали определенную поддержку ценам.

Экономическая правда