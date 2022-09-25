Альтернатива российскому газу: французская TotalEnergies вложит 1,5 миллиарда долларов в газовый проект в Катаре

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Французская компания TotalEnergies заключила соглашение на 1,5 млрд долларов по добыче сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре.

Об этом сообщает DW.

В пресс-релизе компании отмечается, что TotalEnergies станет первым международным партнером QatarEnergy в проекте южной части Северного месторождения North Field South (NFS) в Персидском заливе.

Согласно договору, TotalEnergies получит 9,375% доли в проекте NFS - из общей доли 25 процентов, доступной для международных партнеров. Катарская национальная компания QatarEnergy будет владеть остальными 75 процентами.

Глава TotalEnergies Патрик Пуянне добавил, что компания инвестирует в проект NFS 1,5 миллиарда долларов. О новых партнерах Qatar Energy объявит позже.

По словам министра энергетики Катара Саад Шерида Аль-Кааби, которого цитирует агентство AFP, французский гигант поможет финансировать добычу газа из North Field South и возьмет на себя "усиленную стратегическую" роль в газовой экспансии Катара.

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Катар является одним из ведущих мировых производителей СПГ, наряду с Соединенными Штатами Америки и Австралией. По оценкам государственной компании Qatar Energy, на North Field сосредоточено около 10 процентов известных мировых запасов природного газа.

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