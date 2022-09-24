Более 70% украинцев финансово пострадало из-за полномасштабной войны - опрос

По состоянию на август 2022 года 70% украинцев заявили, что финансово пострадали из-за полномасштабной войны РФ против Украины, около 33% потеряли работу.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС по заказу NDI Ukraine

Ранее, в мае, показатель тех, кто заявил о снижении доходов составлял 66%.

Также среди опрошенных выросло до 33% количество тех, кто потерял работу. Ранее в мае только 31% респондентов отметили, что потеряли работу.

Об определенных материальных трудностях указывают 40% мужчин и 35% женщин, серьезные трудности - 34% мужчин и 26% женщин. Среди опрошенных 95% респондентов отмечают, что не живут комфортно на свой нынешний доход.

інфографіка кміс

Доля людей, которые столкнулись с потерей жилья, выросла с 6% до 9%, с потерей другого имущества - с 8% до 10%.

Более 81% опрошенных заявили, что с начала полномасштабного вторжения России жертвовали средства на ВСУ. 60% - деньги на гуманитарные нужды, 54% - дали убежище или помогли ВПЛ, 37% - занимались волонтерством.

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Кроме экономических проблем украинцы страдают также из-за других проблем, спровоцированных войной: ухудшение психического здоровья, ухудшение физического здоровья, потерю друзей или родственников.

інфографіка кміс

Напомним:

Инфляция в Украине в августе относительно июля выросла на 1,1%, а в годовом измерении выросла до 23,8%.

В правительстве ожидают, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 грн, а индекс потребительских цен составит 30,6%.