Пять стран ЕС требуют более жестких санкций против России в новом пакете - СМИ

Польша, Ирландия и страны Балтии требуют усилить давление на Россию в новом пакете санкций, который сейчас согласовывается в Европейском Союзе.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и документ, который оказался в распоряжении агентства.

Упомянутые пять стран хотят, чтобы ЕС расширил санкции в отношении российской энергетики, включив в них запрет на сжиженный нефтяной газ и ограничения на сотрудничество в области ядерной энергетики.

Также предлагается отключить еще больше российских банков от международной платежной системы SWIFT - в частности "Газпромбанк", который до сих пор санкции почти не затронули, поскольку он используется европейскими фирмами для оплаты поставок газа.

Кроме того, Латвия, Литва, Эстония, Ирландия и Польша также предлагают запрет на страховые услуги и перевод долларов в Россию; более жесткие ограничения на операции с криптоактивами; расширение ограничений, наложенных на российские суда, заходящие в порты ЕС, бизнес-услуг России и российские ИТ-услуги; запретить импорт российских алмазов и ограничить импорт российской стали; запретить продажу недвижимости российским компаниям и гражданам, которые не являются резидентами ЕС.

Предлагается также ввести санкции против большего количества российских пропагандистских СМИ и запретить юридическим лицам, зарегистрированным в ЕС, получать финансирование от организаций, связанных с российским государством.

Напомним, Евросоюз подтвердил, что начинает подготовку восьмого пакета санкций против Российской Федерации в связи с агрессивной войной против Украины. Ожидается, что его могут принять уже 6-7 октября, когда состоится заседание Европейского совета, а Европейская комиссия внесет соответствующие предложения уже на следующей неделе.

Европейская правда