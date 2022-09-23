На АЗС WOG в Одессе произошел взрыв: детали

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Во время проведения регламентных работ в пятницу, 23 сентября, на одном из АЗК сети WOG в Одессе произошел взрыв, пострадали.

Об этом ЭП сообщили в пресс-службе сети.

Взрыв произошел около 15 часов во время регламентных работ на АЗС по адресу Люстдорфская дорога, 174.

"На момент инцидента АЗК не работал и не обслуживал клиентов. К сожалению, есть пострадавшие среди тех, кто выполнял регламентные работы", – добавили в компании.

Причины взрыва выясняются. В сети заверили, что оказывают максимальное содействие в определении причин инцидента и ликвидации последствий.

Экономическая правда



