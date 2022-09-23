Верховный Суд признал недействительной покупку холдингом Новинского почти 30% акций Харьковоблэнерго

пресс-служба Smart Holding

Входящий в состав Верховного Суда кассационный хозяйственный суд признал недействительной покупку 29,7950% акций Харьковоблэнерго компанией бизнесмена Вадима Новинского Smart Holding (Cyprus) Ltd приобрела у Inter Growth Investments Limited.

Об этом сообщила пресс-служба Smart Holding.

В суд с требованием признать недействительным договор приобретения акций обратился менеджмент Харьковоблэнерго.

Первые две инстанции отказали в удовлетворении указанных требований, поэтому Харьковоблэнерго обратился в кассационный орган, который удовлетворил его исковые требования.

"Ожидая полный текст решения соответствующего суда для уточнения дальнейших правовых действий, Smart Holding заявляет о готовности отстаивать свое законное право быть акционером АО "Харьковоблэнерго" и искоренять коррупционную составляющую в менеджменте общества", – заявили в Smart Holding.

Smart Holding Вадима Новинского договорилась о покупке акций Харьковоблэнерго у Inter Growth Investments в декабре 2020 года, но окончательное разрешение на концентрацию получила от АМКУ только в октябре 2021 года.

65% пакетом акций в АО "Харьковоблэнерго" владеет государство.

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