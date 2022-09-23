Богатейший олигарх РФ поставлял сталь для разработки ядерного оружия России. Он до сих пор не под санкциями – "Схемы"

коллаж: Схемы

Российская компания "НЛМК", контролируемая самым богатым российским бизнесменом Владимиром Лисином, с 2014 года и по меньшей мере до 2019 года поставляла сталь на государственные предприятия РФ, непосредственно занимающиеся изготовлением ядерного оружия.

Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы".

Подчеркивается, что Лисин, в отличие от десятков других богатейших российских олигархов, до сих пор не попал в санкционные списки США, ЕС и Британии. Не ввела санкций в отношении него и Украина.

Так, журналисты проанализировали данные публичных закупок РФ и обнаружили, что электротехническая сталь Лисиной корпорации с 2014 года регулярно поставляется на государственные предприятия РФ, непосредственно занимающиеся изготовлением ядерного оружия.

Речь идет о "Российском федеральном ядерном центре – всероссийском научно-исследовательском институте технической физики имени академика Забабахина".

"Журналисты нашли контракты на поставку электротехнической стали в 2017 году. Институт Забабахина разрабатывает и испытывает ядерные и термоядерные боеприпасы.

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Также "НЛМК" сотрудничал с Федеральным госпредприятием "Производственное объединение "Север". Есть контракты на поставку стали 2014, 2015, 2016, 2017 и 2019. После 2019 года данные о закупках "ПО" Север" не обнародовали. Основной деятельностью "Севера" есть производство компонентов ядерных боеприпасов", - говорится в расследовании.

Кроме того, концерн Лисина, как выяснили расследователи, сотрудничал с другими предприятиями оборонного комплекса РФ.

"НЛМК" поставлял сталь "Научно-производственному объединению "Электромашина". Оно производит, среди прочего, боевой модуль "Охотник".

Электротехническую сталь от "НЛМК" в 2017 году получил и "Марийский машиностроительный завод". Он работает над разработкой зенитных систем", - заявляют "Схемы".

Отмечается также, что в металлургической империи Лисина есть дочерние компании в Европе и США. На территории Соединенных Штатов работает три компании, в Индиане и Пенсильвании.

При этом на запрос "Схем" в НЛМК не ответили.

"Схемы" подчеркивают, что против Владимира Лисина персональные санкции ввели только в Австралии.

США, Британия, Евросоюз и Украина до сих пор не применили к нему санкции, в отличие от других крупных бизнесменов РФ.

"Схемы" обратились в уполномоченные органы этих стран с просьбой это объяснить. В СНБО Украины отметили, что не получали предложений о введении санкций в отношении Лисина от уполномоченных на это законом органов", - говорится в расследовании.

В то же время в правительстве Британии отметили, что не комментируют свои возможные будущие решения по санкциям.

Похожим образом ответили и в Еврокомиссии - не комментируют формирование списков публично, потому что это "процесс, который происходит в условиях конфиденциальности". Ответ от уполномоченного органа США будет обнародован сразу же после получения, добавляют журналисты.

Экономическая правда