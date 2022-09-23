Toyota прекращает производство в РФ, но с рынка не уходит – СМИ

Японский автопроизводитель Toyota прекращает производство в России – завод компании в Шушарах (Петербург) проработал 15 лет.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, автоконцерн так и не смог наладить поставки комплектующих в РФ.

"Теперь площадка будет законсервирована и впоследствии, возможно, продана, но выпуск Toyota на ней не возобновится. Будет оптимизирован и московский офис концерна: его сотрудникам и штату завода предложат повышенные компенсации - от 12 окладов", - говорят источники.

При этом компания не уходит из РФ.

Последние месяцы – с начала марта – завод автоконцерна в Шушарах находился в простое из-за логистических трудностей после начала полномасштабной войны в Украине. Нынешнее решение связано с невозможностью возобновить ритмичные поставки, отмечают собеседники.

Импорт автомобилей бренда в РФ приостановлен.

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На площадке в Санкт-Петербурге выпускались модели Camry и RAV4. Мощности были рассчитаны на выпуск 100 тыс. автомобилей в год.

"Для владельцев автомобилей Toyota и Lexus ничего не изменится: компания продолжит предоставлять послепродажное обслуживание. Кроме того, это решение не затрагивает работу дилерской сети", - пишет издание со ссылкой на источники.

Экономическая правда