Гендиректор МАГАТЭ пообещал увеличить количество представителей на ЗАЭС – Шмыгаль

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообещал увеличить количество представителей агентства на Запорожской атомной электростанции.

Об этом заявил журналистам в Нью-Йорке премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает "Укринформ".

По словам Шмыгаля, у него была "плодотворная встреча по ядерной безопасности" с участием президента Франции Эммануэля Макрона, министров иностранных дел Германии и Великобритании, высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"Мы обсудили дальнейшие шаги по безопасности на ЗАЭС и ее демилитаризации. Мы ждем последующих действий от МАГАТЭ, поддержки со стороны международных партнеров, чтобы мы все могли выдохнуть и больше не были объектами ядерного террора со стороны РФ", - сказал премьер.

По его словам, западные партнеры поражены также обстрелами Россией Южноукраинской АЭС.

"Мир взволнован террором России", - добавил он.

Шмыгаль добавил, что во время встречи Гросси заверил, что увеличит количество представителей МАГАТЭ на ЗАЭС.

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Сейчас их всего двое, и "они следят за техническими параметрами работы станции, радиационного уровня". В то же время, Гросси, по словам премьера, не уточнил, какое количество специалистов дополнительно направит на ЗАЭС.

Напомним:

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН идет работа над конкретными аспектами создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Экономическая правда