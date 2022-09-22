С начала войны чистая продажа валюты НБУ приближается к 15 миллиардам долларов

С начала войны чистая продажа валюты Нацбанком Украины уже приближается к 15 млрд долларов США, а вместе с продажей на рынке валюты Минфином – к 18 млрд долларов США.

Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук во время конференции инвестбанка J.P. Morgan в Лондоне, сообщает пресс-служба НБУ.

"Для удержания курсовой стабильности НБУ вынужден проводить массивные интервенции по продаже валюты на рынке. В целом с начала войны чистая продажа валюты Нацбанком уже приближается к 15 млрд долл. США, а вместе с продажей на рынке валюты Минфином – к 18 млрд долл. США.

Более того, для минимизации расходования резервов НБУ постоянно адаптирует свои валютные ограничения, повысил в начале июня учетную ставку с 10% до 25% и в конце июля скорректировал обменный курс на 25%.

Эти меры вместе с поступлением международной помощи (в общей сложности с начала войны уже более 19 млрд долл. США) позволяют удерживать объем международных резервов на относительно достаточном уровне (25,4 млрд долл. США на конец августа)", - заявляют в НБУ.

По словам Николайчука, в ближайшие месяцы ситуация с платежным балансом выглядит управляемой.

В частности, дисбалансы снизились после корректировки обменного курса и введения новых валютных ограничений, сейчас объемы продаж валюты со стороны НБУ существенно ниже по сравнению с маем-июлем.

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Также зерновой коридор через Черное море расширяет потенциал экспорта зерна на 3 млн т ежемесячно, что в IV квартале может обеспечить дополнительные 2 млрд дол. США экспортных поступлений.

Кроме того, в дальнейшем ожидается приток средств от международных партнеров. В частности, запланировано получение 8 млрд евро от ЕС, а также высока вероятность получения второго транша по программе быстрого финансирования от МВФ в размере 1,4 млрд дол. США и положительного решения Конгресса США о выделении дополнительных 4,5 млрд дол. США еще в этом году.

"В то же время риски обеспечения надежного финансирования дефицита платежного баланса остаются высокими из-за потенциальной эскалации террористических атак со стороны России", - подчеркнул Николайчук.

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Экономическая правда