Турецкая лира обновила исторический минимум: причины

Турецкая лира упала до нового рекордно низкого уровня после того, как местный Центробанк вторично неожиданно снизил процентные ставки, а Федеральная резервная система США усиливает давление на валюты развивающихся рынков.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, лира упала в ходе торгов в четверг на 0,4% – до 18,4026 за доллар, самого низкого уровня за всю историю.

По состоянию на 14.27 по Стамбулу лира упала до 18,3819 за доллар.

Индекс банков Borsa Istanbul Banks, измеряющий акции зарегистрированных кредиторов Турции, вырос на 2,9% перед тем, как сократить рост.

"Нетрадиционная денежно-кредитная политика Турции привела к самым негативным процентным ставкам в мире с поправкой на инфляцию, которая в прошлом месяце превысила 80%. Лира имеет один из самых плохих показателей в этом году на развивающихся рынках.

Новый рекордно низкий уровень турецкой валюты зафиксировали после того, как национальный комитет по монетарной политике во главе с Сахапом Кавчиоглу снизил базовую ставку до 12% с 13% в четверг. Это второй неожиданный шаг подряд после августовского понижения, которое застало врасплох аналитиков. Снижения в четверг ожидали всего пять из 22 аналитиков, опрошенных Bloomberg", - пишет агентство.

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"В ближайшие месяцы вероятно еще большее снижение ставок из-за проблем экономического роста в регионе", - сказал Марек Дримал из Societe Generale, который ожидал снижения на 50 базисных пунктов в четверг.

В этом году лира упала примерно на 28%, став второй худшей валютой развивающихся рынков после аргентинского песо.

Экономическая правда