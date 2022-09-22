В Украине появилась первая криптовалютная платежная карта

Unex Bank

Unex Bank совместно с компанией Mastercard и финтех-стартапом Weld Money запустили первую в Украине криптовалютную платежную карту weld, позволяющую рассчитываться криптовалютой за товары и услуги везде, где доступны безналичные оплаты.

Об этом ЭП сообщили в банке.

Weld card представляет собой цифровую платежную карту на базе Debit Mastercard, которая привязана к криптовалютному кошельку на платформе Weld Money.

Карта можно добавить в Apple Pay, Google Pay и рассчитываться криптовалютой за товары и услуги без необходимости пользователю самостоятельно конвертировать ее в обычную (фиатную) валюту.

Конвертация криптовалюты происходит автоматически: при расчете картой weld эквивалентная сумма списывается с криптовалютного баланса кошелька Weld Money.

В настоящее время weld card позволяет рассчитываться стейблкоином USDT, а вскоре планируют добавить криптовалюты bitcoin и altcoin.

"Таким образом, для пользователя процесс оплаты криптовалютной картой weld не отличается от обычной безналичной оплаты, и никакие дополнительные действия для расчета криптовалютой не нужны", – говорится в релизе.

ВИДЕО ДНЯ

Пользователи weld card могут оплачивать товары и услуги в физических магазинах и онлайн, а также снимать наличные средства в банкоматах, поддерживающих технологию бесконтактной оплаты.

Следует отметить, что при оплате товаров и услуг картой weld никакие дополнительные комиссии с пользователя не взимаются.

Оформление виртуальной карты происходит онлайн на платформе Weld Money. При этом используется верификация лица с помощью Дія.Підпис.

Оформить карточку weld могут граждане Украины старше 21 года.