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Рада проголосовала за ликвидацию Фонда социального страхования: кому передали функции

Среда, 21 сентября 2022, 18:26 - Анастасия Жарикова

Верховная Рада приняла законопроект №3663, предусматривающий изменение системы управления общеобязательным государственным социальным страхованием.

Об этом сообщил первый заместитель главы парламентского комитета Совета Ярослав Железняк в своем Telegram.

Проект закона предусматривает ликвидацию Фонда социального страхования как юридического лица и присоединение его к Пенсионному фонду.

Таким образом, функции социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности, от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания будут переданы в Пенсионный фонд Украины и его территориальные органы.

За принятие законопроекта в целом проголосовали 238 народных депутатов. За первое чтение народные избранники голосовали еще до войны - в ноябре 2021 года.

Авторы законопроекта в пояснительной записке утверждают, что ликвидация Фонда соцстрахования сэкономит государству до 2-3 млрд грн в год.



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