США передали "Киевтеплоэнерго" оборудование и трубы на 1,3 миллиона долларов

Правительство США передало КП "Киевтеплоэнерго" трубы и сопутствующее оборудование для восстановления централизованного теплоснабжения стоимостью 1,3 миллиона долларов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что это позволит возобновить теплоснабжение более 20 тыс. жителей столицы.

"При финансовой поддержке правительства США и содействии USAID Проект энергетической безопасности КП "Киевтеплоэнерго" заменяет 11 км теплосетей, поврежденных в результате ракетных обстрелов", – сообщили в компании.

Программа восстановления поврежденных в результате обстрелов теплосетей реализуется на шести участках в Подольском, Шевченковском, Оболонском и Святошинском районах, где инфраструктура города испытала наибольшие разрушения.

В общей сложности будет заменено более 11 км теплосетей. Из них 7,7 км – сети центрального отопления, около 3,5 км – горячего водоснабжения.

В Киевтеплоэнерго рассказали, что вместо старых трубопроводов прокладывают предварительно изолированные трубопроводы европейского образца. Для горячего водоснабжения используют современные полимерные бесшовные гибкие трубы. В теплокамерах, подвальных помещениях и вводах в дома устанавливается новая запорная арматура ведущих мировых производителей.

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"Теплосети, которые меняет предприятие при поддержке правительства США и USAID ПЭБ, проработают 40-50 лет. Все работы по демонтажу, прокладке новых теплосетей и благоустройству "Киевтеплоэнерго" выполняет своими силами. Уже скоро начнется новый отопительный сезон, поэтому завершить планируем к середине октября ", – отметил директор КП "Киевтеплоэнерго" Вячеслав Бинд.





