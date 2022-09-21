Поступления в бюджет от акцизов в августе достигли 7,8 миллиарда

В августе плательщики акцизного налога перечислили 7,8 миллиарда гривен в общий фонд Государственного бюджета, что больше утвержденных показателей доходов и превышает показатели августа прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

В прошлом месяце предприниматели, уплачивающие акцизный налог с произведенных и ввезенных подакцизных товаров на таможенную территорию Украины, уплатили на 55,1 млн грн больше утвержденных показателей доходов и на 10,7 млн грн больше, чем в августе прошлого года.

Кроме этого, в августе была достигнута положительная динамика в поступлениях акцизного налога с основных видов подакцизных товаров, в частности, ликероводочной продукции и табачных изделий.

Поступления акцизного налога с произведенной и ввезенной ликероводочной продукции составили 0,8 млрд грн, что на 83 млн грн больше фактических поступлений августа прошлого года и на 76 млн грн больше утвержденных показателей доходов.

Поступления с табачных изделий составили почти 6 млрд грн, что на 15 млн грн больше августа прошлого года и на 136 млн грн больше показателей доходов.

Также введение с 1 мая 2022 года норм закона о переносе на производителей и импортеров табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, обязанности уплаты 5% акцизного налога по розничной продаже табачных изделий позволило существенно увеличить доходы местных бюджетов.

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В августе за отчетный период в июле 2022 года производителями, импортерами, а также субъектами хозяйствования розничной торговли по остаткам нереализованных табачных изделий, произведенных до 1 апреля 2022 года, задекларировано 638 млн грн 5% акцизного налога.

Эти показатели в 2,6 раза больше среднемесячных показателей января – апреля 2022 и в 2,4 раза показателей 2021 года.

Экономическая правда





