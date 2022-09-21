"Укрэксимбанк" продает долги заемщиков-физлиц

Государственный "Укрэксимбанк" принял решение о продаже прав требования по кредитным обязательствам заемщиков – физических лиц, не выполняющих обязательства перед банком.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Такое решение было принято, "учитывая риски военного времени и с целью снижения уровня NPL в кредитном портфеле".

"Продажа осуществляется согласно Постановлению КМУ Украины "Об утверждении критериев и условий определения банками, в которых государству принадлежит 75 и более процентов уставного капитала, мер по управлению проблемными активами" под №281 от 15.04.2020 года", - отметили в финучреждении.

Основные характеристики портфеля:

Кредиты физических лиц, обеспеченные залогом (домовладение, квартиры, земельные участки, объекты коммерческой недвижимости. География – вся Украина).

Кредиты физических лиц, по которым залог продан в рамках исполнительного производства или в процедуре ликвидации имущественных поручителей.

За 80% портфеля Банком проведена претензионно-исковая работа и инициировано исполнительное производство.

Лоты формируются по кредитным договорам как отдельных заемщиков, так и групп заемщиков, связанных договорами обеспечения (ипотеки, залога и т.п.).

В общей сложности на продажу выставляется 362 лота на сумму задолженности около 2 млрд гривен.

При этом первоначальная продажа будет производиться путем английских аукционов с проведением торгов с повышением цены. Стартовой ценой является номинальная (полная) сумма задолженности заемщиков перед банком.

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Нереализованные лоты при наличии предложений с рынка по выкупу будут выставлены на голландские аукционы с проведением торгов с понижением первоначальной цены по отдельному решению банка.

Первые аукционы (170 лотов на 1,2 млрд грн) запланированы на 17 октября в системе электронных торгов OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины), где размещен перечень лотов банка.

Экономическая правда