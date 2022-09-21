Morgan Stanley продает приобретенный по рекордной цене ТЦ в Москве с большой скидкой – СМИ
Инвестфонд американского банка Morgan Stanley ведет переговоры о продаже ТЦ "Метрополис" в Москве с большой скидкой.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что приобретение ТЦ фондом в 2013 году стало крупнейшим соглашением в истории российского рынка коммерческой недвижимости – тогда ТЦ купили у казахстанского девелопера Capital Partners.
По словам собеседников агентства, обсуждается обратная продажа "Метрополиса" с большой скидкой, что объясняется влиянием войны в Украине на стоимость активов международных компаний в России.
При этом переговоры еще находятся на ранней стадии, и нет уверенности в том, что сделка будет завершена, говорят источники.
Инвестиционный фонд Morgan Stanley по инвестициям в недвижимость – Morgan Stanley Real Estate Investing – объявил о приобретении "Метрополиса" в 2013 году.
Фонд назвал соглашение "крупнейшей в истории российского рынка коммерческой недвижимости", не разглашая суммы.
Источник "Ведомостей", близкий к сделке, сообщил, что объект был продан за $1,2 млрд.
Экономическая правда