Morgan Stanley продает приобретенный по рекордной цене ТЦ в Москве с большой скидкой – СМИ

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Инвестфонд американского банка Morgan Stanley ведет переговоры о продаже ТЦ "Метрополис" в Москве с большой скидкой.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что приобретение ТЦ фондом в 2013 году стало крупнейшим соглашением в истории российского рынка коммерческой недвижимости – тогда ТЦ купили у казахстанского девелопера Capital Partners.

По словам собеседников агентства, обсуждается обратная продажа "Метрополиса" с большой скидкой, что объясняется влиянием войны в Украине на стоимость активов международных компаний в России.

При этом переговоры еще находятся на ранней стадии, и нет уверенности в том, что сделка будет завершена, говорят источники.

Инвестиционный фонд Morgan Stanley по инвестициям в недвижимость – Morgan Stanley Real Estate Investing – объявил о приобретении "Метрополиса" в 2013 году.

Фонд назвал соглашение "крупнейшей в истории российского рынка коммерческой недвижимости", не разглашая суммы.

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Источник "Ведомостей", близкий к сделке, сообщил, что объект был продан за $1,2 млрд.

Экономическая правда