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На новостях о мобилизации в РФ падают акции компаний и рубль

Среда, 21 сентября 2022, 10:42 - Алексей Павлыш

После новостей о мобилизации рынок акций РФ на старте торгов в среду продолжил обвальное падение – индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 7,4-9,7% во главе с бумагами финансовых компаний.

Об этом пишет "Интерфакс".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2052,71 пункта (-7,4%), индекс РТС – 1042,58 пункта (-9,7%); Цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже упали в пределах 15%.

 
дрон.медиа

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ, мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября.

Подешевели акции OZON (-15%), TCS Group (-14,8%), акции Polymetal (-14,4%), "Яндекса" (-12,5%), "Сургутнефтегаза" (-10,2%) -7,7% "префы"), "НОВАТЭК" (-10,2%), "Газпром нефти" (-8,8%), "Московской биржи" (-8,7%), ПАО "Полюс" ( -8,5%), АФК "Система" (-8,2%), "АЛРОСА" (-8,1%), "Роснефти" (-8,1%), Сбербанка (-7,7% и - 7,7% "префы"), "Интер РАО" (-7%), UC Rusal (-7%), "ММК" (-6,8%), "НЛМК" (-6,3%), " Татнефти" (-6,3%), ВТБ (-6%), "ЛУКОЙЛа" (-5,8%), "Газпрома" (-5,3%), "МТС" (-5,1%), "Аэрофлота" (-4,1%), "Магнита" (-3,7%), "Северстали" (-3,4%), "Норникеля" (-3,2%), "РусГидро" (-2 5%).

 
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В то же время, российский рубль, торговавшийся утром в боковом диапазоне, перешел к снижению на торгах Московской биржи.

Курс доллара США составил 62,61 руб в 9:43, что на 2,01 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,95 руб, подорожав на 1,35 рубля.

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