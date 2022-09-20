Госконцерн "Укроборонпром" совместно со страной-членом НАТО строит боеприпасный завод – соответствующее соглашение стороны подписали накануне.

Об этом сообщили в "Укроборонпроме" на брифинге 20 сентября.

При этом в концерне не уточняют детали строительства завода и не называют страну-партнера.

"Это уже второе оборонное предприятие, о строительстве которого достигнуты международные договоренности и заключен соответствующий договор. Производству боеприпасов по стандартам НАТО быть", - говорится в сообщении.

Также в Укроборонпроме заявили, что предприятия государственного ОПК работают круглосуточно над производством, модернизацией и восстановлением вооружения для ВСУ.

"С началом полномасштабного вторжения предприятия концерна передали ВСУ в пять раз больше военной техники и вооружения, чем за прошлый год.

Некоторые бронированные техники после очередных боевых повреждений заходили на ремонт по пятому кругу, а после восстановления - возвращались в строй. Круглосуточно работают и выездные ремонтные бригады, возвращая в боевое состояние технику прямо в полях. Таким образом, приведение в боевую готовность - в том числе после повреждений - украинской, иностранной и трофейной техники - это ключевая компетенция концерна по состоянию на сегодняшний день", - отчитываются в концерне.

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Отмечается, что одно из предприятий концерна получило право осуществлять разминирование и другие операции по взрывоопасным предметам на территории Украины.

У предприятия есть собственный Центр гуманитарного разминирования, аккредитация в ООН и специалисты высокого класса. Предприятие стало третьим в Украине после ВСУ и ГСЧС, которое может обезвреживать и утилизировать боеприпасы, резюмировали в "Укроборонпроме".

Экономическая правда