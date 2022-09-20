Deutsche Bahn обещает долгосрочную помощь и поддержку Укрзализныци: подписали меморандум

Deutsche Bahn поможет в восстановлении украинской железной дороги – руководители DB и УЗ подписали меморандум о взаимопонимании, в котором компании согласились углубить свое партнерство.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Отмечается, что меморандум о взаимопонимании предполагает поддержку и сотрудничество в области международных грузоперевозок.

"Мы твердо поддерживаем наших коллег и будем сотрудничать с ними на пути к светлому будущему", – отметил генеральный директор DB Ричард Лутц.

Договоренность обеспечит получение помощи "Укрзализныцей" в восстановлении украинской железнодорожной инфраструктуры, говорят в УЗ.

фото: уз

Она также охватывает сотрудничество по расширению коридоров железнодорожных грузовых перевозок, пропускной способности терминалов и консультационных услуг по внедрению европейских стандартов в управлении железной дорогой.

"Мы очень уважаем непоколебимость и мужество наших украинских коллег при выполнении своей работы в условиях войны. Для миллионов людей железная дорога является единственным транспортным средством, для экономики - это самый важный спасательный круг.

ВИДЕО ДНЯ

Эффективная железнодорожная система будет важна при восстановлении Украины. DB и вся европейская железнодорожная семья хорошо осознают этот факт и мы твердо поддерживаем наших коллег в Украине. Это и честь, и наша обязанность партнерства с "Укрзализныцей" на ее пути к светлому будущему", - заявил гендиректор DB Ричард Лутц.

"В построении устойчивости и независимости от вредного влияния России приоритетом должна быть переориентация европейской железнодорожной системы на новые возможности. Я уверен, что партнерство между DB и Укрзализныцей может принести значительные преимущества обеим сторонам в расширении грузовых перевозок и экспорте зерна в Европу. DB является экспертом в данной области.

Я уверен, что наше партнерство может принести ценные результаты. Мощная синергия возникнет благодаря профессионализму DB в сочетании со смелостью и мотивацией УЗ, и эта синергия может предложить Европе и европейцам новую устойчивость и больше возможностей для перевода движения на железную дорогу. Я хотел бы поблагодарить доктора Лутца и сотрудников DB за поддержку Украины", - заявил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

В Укрзализныце напомнили, что DB и УЗ начали работать вместе над модернизацией и реформированием железнодорожной системы Украины еще до того, как Россия начала захватническую войну.

Целью нового партнерства является в целом улучшить железнодорожные грузовые перевозки и в частности сельскохозяйственные. Специалисты DB Cargo помогут разработать и модернизировать грузовые коридоры для перевалки между широким и европейским путями, пояснили в УЗ.

DB продолжит помогать УЗ в развитии структур корпоративного управления, которые, среди прочего, являются обязательными для получения финансовой помощи Украиной на восстановление. DB также планирует обеспечить УЗ запчастями и рассматривает возможность предоставления грузовых вагонов, хотя их нужно будет переоборудовать для широкого пути, что потребует дополнительных усилий.

"DB уже предоставил УЗ защитную одежду на сумму около 500 тысяч евро. В июле на встрече Сообщества европейских железнодорожных и инфраструктурных компаний (CER), проходившей в Вене, железнодорожные компании обязались оказать экстренную помощь и призвали выделить достаточное финансирование для плана восстановления Украины", - добавили в украинской компании.

Экономическая правда