Рада приняла закон о создании нацреестра вредных выбросов
Верховная Рада приняла в целом правительственный законопроект "О Национальном реестре выбросов и переносе загрязнителей".
Об этом сообщает пресс-служба Миндовкилля в Telegram.
Отмечается, что над разработкой законопроекта Миндовкилля работало совместно с экспертами европейского проекта APENA 2.
"Для того, чтобы пройти этот путь и принять необходимое законодательство, Украине понадобилось 6 лет. Но сегодня, несмотря на войну, мы продолжаем выполнять свои обязательства в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС и делаем шаг к максимальному доступу общественности к экологической информации и участия в принятии решений.
Национальный РВПЗ - это не только инструмент экологической демократии. Это еще и инструмент контроля и уменьшения загрязнения воздуха, а значит защиты нашей окружающей среды", - заявил министр Руслан Стрелец.
В Миндовкилля напомнили, что еще в 2016 году Украина ратифицировала Киевский протокол Орхусской Конвенции, обязавшись вести свою экологическую политику открыто, взаимодействовать с гражданами и привлекать их к решению экологических вопросов.
"Создание национального РВПЗ было одним из выдвинутых международным документом условий, которое сегодня наконец-то выполнено", - заявили в ведомстве.
По словам министра, принятие закона и создание РВПЗ также необходимо для реализации закона "Об Основных принципах (стратегии) государственной экологической политики Украины на период до 2030 года", а также является одной из задач плана восстановления страны для достижения европейских стандартов управления в области охраны окружающей среды .
Реестр станет единственной государственной онлайн системой данных о выбросах и переносе загрязняющих веществ.
На цифровой карте будут отображаться все загрязнители и информацию о них. Кроме того, национальный реестр интегрируется с соответствующим Европейским реестром.
Отмечается, что государству национальный РВПЗ позволит:
- отслеживать выбросы и перенос загрязнителей во времени и пространстве;
- анализировать уменьшение выбросов и устанавливать приоритеты в сокращении и ликвидации потенциально вредных выбросов;
- принимать эффективные решения по предотвращению и уменьшению промышленного загрязнения.
В то же время общественность:
- получит свободный и удобный доступ к экологической информации;
- примет участие в формировании государственной экологической политики в сфере регистрации выбросов.
Экономическая правда