Рада приняла закон о создании нацреестра вредных выбросов

Верховная Рада приняла в целом правительственный законопроект "О Национальном реестре выбросов и переносе загрязнителей".

Об этом сообщает пресс-служба Миндовкилля в Telegram.

Отмечается, что над разработкой законопроекта Миндовкилля работало совместно с экспертами европейского проекта APENA 2.

"Для того, чтобы пройти этот путь и принять необходимое законодательство, Украине понадобилось 6 лет. Но сегодня, несмотря на войну, мы продолжаем выполнять свои обязательства в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС и делаем шаг к максимальному доступу общественности к экологической информации и участия в принятии решений.

Национальный РВПЗ - это не только инструмент экологической демократии. Это еще и инструмент контроля и уменьшения загрязнения воздуха, а значит защиты нашей окружающей среды", - заявил министр Руслан Стрелец.

В Миндовкилля напомнили, что еще в 2016 году Украина ратифицировала Киевский протокол Орхусской Конвенции, обязавшись вести свою экологическую политику открыто, взаимодействовать с гражданами и привлекать их к решению экологических вопросов.

"Создание национального РВПЗ было одним из выдвинутых международным документом условий, которое сегодня наконец-то выполнено", - заявили в ведомстве.

ВИДЕО ДНЯ

По словам министра, принятие закона и создание РВПЗ также необходимо для реализации закона "Об Основных принципах (стратегии) ​​государственной экологической политики Украины на период до 2030 года", а также является одной из задач плана восстановления страны для достижения европейских стандартов управления в области охраны окружающей среды .

Реестр станет единственной государственной онлайн системой данных о выбросах и переносе загрязняющих веществ.

На цифровой карте будут отображаться все загрязнители и информацию о них. Кроме того, национальный реестр интегрируется с соответствующим Европейским реестром.

Отмечается, что государству национальный РВПЗ позволит:

отслеживать выбросы и перенос загрязнителей во времени и пространстве;

анализировать уменьшение выбросов и устанавливать приоритеты в сокращении и ликвидации потенциально вредных выбросов;

принимать эффективные решения по предотвращению и уменьшению промышленного загрязнения.

В то же время общественность:

получит свободный и удобный доступ к экологической информации;

примет участие в формировании государственной экологической политики в сфере регистрации выбросов.

Экономическая правда