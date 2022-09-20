"Новая почта" открыла отделения еще в восьми деоккупированных населенных пунктах Харьковщины

Почтовый сервис "Новая почта" с 19 сентября открыл отделения еще в 8 деоккупированных населенных пунктах Харьковщины: Дергачах, Катериновке, Рогане, Водяном, Мурафе, Андреевке, Клугино-Башкировке и Малиновке.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Также компания привезла гуманитарную помощь, генераторы и Starlink для бесплатного подключения жителям, где отсутствует электроэнергия и интернет.

В городе Дергачи заработало грузовое отделение № 130. Доступны все услуги по выдаче и получению отправлений до 1000 кг ежедневно с 09:00 до 17:00. В Екатериновке на ул. Кооперативная, 1 открыто почтовое отделение до 30 кг. Он будет работать с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00", - говорится в сообщении.

фото: новая почта

В населенных пунктах Рогань, Водяное, Мурафа, Андреевка, Клугино-Башкировка и Малиновка уже работают мобильные отделения - жителям доступна отправка и получение посылок до 30 кг.

"Оплатить услуги на месте можно через мобильное приложение Новой почты, картой через POS-терминал или отправить посылку за счет получателя. Мобильное отделение не принимает наличные", - пояснили в "Новой почте".

Адрес и график работы:

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Рогань, ул. Культуры, 5. Будет работать в понедельник, среду и пятницу с 14:10 до 16:10.

Водяное, ул. Московская, 132 – вторник, четверг и суббота с 14:00 до 16:00.

село Мурафа, ул. Веснина, 1а – вторник, четверг и суббота с 11:30 до 13:30.

Андреевка, ул. Центральная, 5а. – с понедельника по субботу с 10:00 до 12:00.

Село Клугино-Башкировка, ул. Горишного, 138/2 – ежедневно, кроме воскресенья с 12:30 до 14:30.

Малиновка, ул. 1-го Мая, 10 – с понедельника по субботу с 15:00 до 18:00.

В компании напомнили, что "Новая почта" уже работает в Балаклее, Изюме и Чугуеве на Харьковщине.

Экономическая правда