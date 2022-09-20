Крупнейший переработчик масличных культур Bunge уходит из РФ
Американский агропромышленный и продуктовый гигант Bunge объявил, что полностью покинул российский рынок.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Отмечается, что крупнейший переработчик масличных культур продал завод в Воронеже и права на бренды растительных масел, включая Oleina и Ideal.
Завод был построен в 2005 году и производил до 540 тысяч тонн сырья. Его стоимость оценивается в 130 миллионов долларов, но реальную сумму сделки купли-продажи компания не назвала.
"Благодаря продаже Bunge ("B") присоединилась к мировым гигантам торговли зерновыми, известным, как "ABCD", покинувшим рынок РФ - Archer Daniels Midland, Cargill и Dreyfus.
Два месяца назад Bunge намекнул на продажу путём реструктуризации российского бизнеса. Бизнес продается Карену Ванецяну, контрольному акционеру российской Exoil Group", – пишет агентство.
Экономическая правда