УЗ запускает поезд между Донетчиной и Харьковщиной: график

"Укрзализныця" со вторника, 20 сентября, запускает курсирование пригородного поезда № 6801/6802 Лозовая – Бантышево, соединяющего Харьковскую и Донецкую области.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что с Лозовой поезд будет отправляться в 07:30 и прибывать на станцию ​​Бантышево в 10:00. Со станции Бантышево он будет отправляться в 15:45 и прибывать в Лозовую в 18:20.

"Поезд будет курсировать каждый день, кроме четверга, с остановками на станциях Близнецы, Дубово, Гавриловка, Языково, Барвенково, Гусаровка и с учетом всех остановочных пунктов", - пояснили в компании.

Ранее сообщалось, что УЗ продолжает возобновлять железнодорожное сообщение с Харьковщиной. Так, с 19 сентября начали курсировать поезда сообщением Харьков – Дергачи и Харьков – Чугуев.

Экономическая правда