Apple повысит цены в App Store для пользователей из Европы и ряда других стран

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Apple Inc. объявила о повышении цен на приложения в App Store и на покупки в этих приложениях в Европе и ряде других стран с октября.

Об этом говорится в сообщении компании, передает Интерфакс-Украина.

Так, 5 октября цены будут повышены для стран, пользующихся евро, а также для Чили, Египта, Японии, Малайзии, Пакистана, Польши, Южной Кореи, Швеции и Вьетнама.

Причину такого шага в Apple не объяснили. Но по Вьетнаму разъяснили, что эта мера была обусловлена новыми налоговыми законами в стране.

Между тем, компания решила поднять цены в период роста стоимости американского доллара к другим валютам в последние месяцы, что может негативно отражаться на выручке компании, которую она получает в зарубежных странах, пишет Barron's.

Также ранее Apple объявила, что заморозит цены на новые модели iPhone в США, но эти смартфоны будут стоить дороже в Великобритании и Европе.





