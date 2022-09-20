Британия планирует выделить Украине еще 2,6 миллиарда долларов военной помощи – FT

Премьер Великобритании Лиз Трасс заявит во время поездки на этой неделе в США, что Лондон намерен выделить в 2023 году в поддержку Украины минимум 2,6 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Financial Times.

"Во время своей первой заграничной поездки как премьер-министр Лиз Трасс скажет мировым лидерам, что Великобритания в следующем году потратит на Украину ту же сумму 2,3 млрд фунтов (2,6 млрд долл.), которую она выделяла в 2022 году, или направит еще больше средств", – пишет издание.

В среду Лиз Трасс выступит на Генассамблее ООН. Также премьер запланировала переговоры с президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Трасс использует свое выступление в ООН, чтобы призвать Запад усилить поддержку Киева после недавних успехов Украины на поле боя против России.

На Даунинг-стрит ранее заявляли, что Соединенное Королевство стало вторым по величине военным донором для Украины, выделив 2,3 млрд фунтов стерлингов в 2022 году.

В частности, Лондон передал Киеву сотни ракет, пять систем ПВО, 120 бронемашин, десятки тысяч артиллерийских снарядов. А также с 2015 года британцы проводили обучение 27 тысяч украинских военнослужащих.

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