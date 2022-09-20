Цены на нефть стабилизировались на фоне ожиданий повышения ФРС процентной ставки

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Цены на нефть стабилизировались во вторник после роста на предыдущей сессии из-за опасений, что дальнейшее повышение процентной ставки в США удержит экономический рост и подпитает спрос в крупнейшем потребителе нефти в мире.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent с расчетами за ноябрь поднялись на 3 цента до 92,03 доллара за баррель до 04:49 GMT.

Цена американской нефти West Texas Intermediate с поставкой в октябре стоила 85,76 долл. за баррель, что на 3 цента больше. Октябрьский контракт истекает во вторник, а более активный ноябрьский контракт составил 85,29 долл., что на 7 центов или на 0,1% меньше.

Напомним, во вторник курс доллара достиг рекордного уровня за два десятилетия по сравнению с основными аналогами в преддверии ряда заседаний центральных банков во всем мире на этой неделе под руководством Федеральной резервной системы США, которая, вероятно, повысит процентные ставки еще на 75 базисных пунктов, чтобы обуздать инфляцию.

Укрепление доллара делает нефть, деноминированную в долларах, дороже покупателей, использующих другие валюты, а ожидаемое повышение курса усилило обеспокоенность тем, что усиление может спровоцировать глобальную рецессию.

"Цены на нефть снижаются с середины июня, а опасения рецессии и замедления темпов роста в Китае все еще остаются главными медвежьими факторами", – говорит аналитик CMC Markets Тина Тенг.

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В то время как другие крупные экономики усиливают экономику, Китай, второй по величине потребитель нефти в мире, во вторник оставил свои базовые ставки по кредитам без изменений, пытаясь сбалансировать поддержку своего медленного экономического роста и ослабления юаня.

По словам старшего рыночного аналитика OANDA Эдварда Моя, опасения агрессивных усилений центрального банка все еще вызывают беспокойство по поводу "скорого ослабления мировой экономики" и давления на цены на нефть.





