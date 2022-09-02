Минсоцполитики хочет облегчить назначение субсидий на коммуналку для ВПЛ

Министерство социальной политики предлагает производить назначение субсидий и льгот через Пенсионный фонд, что позволит принимать документы в любой точке Украины.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Новый механизм в случае одобрения будет касаться назначения субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

Сейчас прием соответствующих документов в бумажном виде осуществляется управлениями социальной защиты населения (УСЗН), на местном уровне с привязкой к месту, где размещен соответствующий УСЗН.

"Во время войны проработка заявлений на субсидии и льготы в общинах, где продолжаются боевые действия или временно оккупированные, невозможна. А в тех общинах, куда перемещаются граждане, процедура назначения сложная и длительная", – отмечают министерство. Да, этот процесс может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев, в течение которых человек остается без выплат.

Минсоц предлагает осуществлять назначение субсидий и льгот через Пенсионный фонд. Использование ИТ-систем ПФУ позволит принимать документы граждан в любой точке Украины. К примеру, субсидию для граждан, проживавших в Херсонской или Запорожской области, можно будет назначить во Львове или Виннице.

Это не повлияет на действующих получателей льгот и субсидий, которые не меняли место жительства. Внутри перемещенные лица смогут обратиться по вопросу назначения субсидии или предоставления льгот в органы ПФУ, а также в ЦНАП или онлайн в местные органы через приложение "Социальная община".

ВИДЕО ДНЯ

Это позволит автоматизировать процессы начисления и выплаты субсидий и обезопасить данные граждан от потери в условиях военного положения, ведь документы будут храниться в электронной форме.