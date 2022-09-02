АРМА продало часть арестованного аммиака Ротенберга за 240 миллионов

На электронных торгах в пятницу было продано 7 тысяч тонн арестованного аммиака, производства российских компаний "Тольяттиазот" и "Минудобрения" Аркадия Ротенберга.

Об этом сообщила пресс-служба Агентства по розыску и управлению активами, данные электронных торгов.

Цена продажи составила более 238 млн грн – это самый дорогой в актив, реализуемый АРМой на электронной площадке по решению суда. Стартовая цена составила 234 млн. грн.

"Указанное имущество принадлежит российским компаниям и арестовано по делу о посягательстве на функционирование экономики государства", - отмечают в агентстве. Согласно данным торгов, был продан аммиак производства российских ПАО "Тольяттиазот" (принадлежит российскому олигарху Дмитрию Мазепину) и АО "Минудобрения" (принадлежит российскому олигарху Аркадию Ротенбергу).

Заметим, что экспортные поставки из Тольяттиазота осуществляются единственным в Украине аммиакопроводом "Тольятти-Одесса", конечной точкой которого является Одесский припортовый завод. К трубопроводу также подключены "Минудобрения". Поставки прекратились 24 февраля с началом полномасштабной войны РФ против Украины.

Отмечается, что на торгах был продан только первый лот, в то время как общий объем арестованного аммиака составляет более 40 тыс. тонн. Для увеличения конкуренции среди потенциальных покупателей и оптимизации логистических процессов Арма реализует указанное имущество отдельными лотами.

Покупателем аммиака уже уплачена вся необходимая сумма, которая одновременно размещена на депозитном счете АРМА в государственном банке. Следовательно, на средства уже начисляются проценты.