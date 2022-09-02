Российские банки потеряли $25 миллиардов из-за санкций

Российские банки потеряли 1,5 трлн руб, или 25 млрд долл., в первой половине 2022 года в результате введенных странами меры санкций против РФ из-за вторжения в Украину.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на слова заместителя главы Центробанка Дмитрия Тулина в интервью российскому РБК.

Санкции Запада были направлены на блокирование активов российских банков, запрет некоторым из них торговать в долларах, евро и других конвертируемых валютах. Это привело к тому, что они понесли убытки от валютных свопов и переоценили свои портфели, заявил Тулин.

Как следствие, 40% российских "системно важных банков", крупнейших в стране и имеющих высшие требования к достаточности капитала, обнародовали убытки в первой половине этого года.

Тулин сказал, что санкции сделали "более проблематичным" для российских банков операции в иностранных валютах, даже если сами банки не попали под санкции. По его словам, банки на Западе либо закрыли корреспондентские счета российских кредиторов, либо тратят "недели и месяцы" на задерживающие выплаты проверки.

В результате, по словам Тулина, "можно сказать, изменилась экономическая сущность валютных счетов - они фактически превратились в рублевые, привязанные к курсу".

Он сказал, что отсутствие конвертируемости рубля "ускорит процесс прекращения доминирования иностранной валюты" в российской финансовой системе.