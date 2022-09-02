Эстония разрабатывает собственную "Дію": прототип запустят до конца года

Эстония изучает украинский опыт для создания государственного приложения с документами и услугами, раннюю версию эстонской "Дії" хотят запустить в этом году.

Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Скоро в Эстонии появится собственная "Дія". Самая цифровая страна ЕС начинает изучать украинский опыт для создания государственного приложения с документами и услугами", – написал он.

До конца года эстонцы планируют запустить первое MVP приложение. То есть версию в минимальной нужной конфигурации для тестирования ранними пользователями.

"Команда "Дії" поделится с коллегами кодом "Дії" и подходами к UX/UI дизайну", - добавил Федоров. Для этого в пятницу в Киеве был подписан меморандум о расширении сотрудничества с Министром по вопросам предпринимательства и информационных технологий Эстонии Кристианом Ярваном.