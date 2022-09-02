Официально: G7 планирует ограничить цены на российскую нефть

Страны Большой семерки заявили, что планируют ввести ограничение цены на мировые закупки российской нефти, что должно сократить нефтяные доходы РФ и ослабить ее способность финансировать войну против Украины.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление G7.

"Мы подтверждаем наше общее политическое намерение завершить и ввести комплексный запрет услуг, позволяющих морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения во всем мире", - говорится в заявлении министров финансов G7.

"Оказание таких услуг будет разрешено, только если нефть и нефтепродукты будут закупаться по цене или ниже ("ценовой потолок"), определенной широкой коалицией стран, придерживающихся и внедряющих ценовой предел".





