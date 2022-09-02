Курс валют на 2 сентября: наличное евро снова ослабляется

Курс гривни на черном рынке 2 сентября незначительно ослаб и сейчас колеблется на уровне 40,53 - 40,71 грн за доллар, однако курс евро возобновил падение.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua, finance.ua.

На 15:20 курс доллара на черном рынке составляет 40,53 – 40,71 грн, а в четверг, 1 сентября, колебался на уровне 40,49 – 40,64 грн.

Относительно "черного" курса евро он составляет 40,22 - 40,46 грн против 40,28 - 40,53 грн днем ранее. Евро возобновило падение после непродолжительной паузы.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 40,0 – 40,65 грн (курс на 1 сентября – 40,0 – 40,7 грн);

Евро – 39,85 – 40,7 грн (курс на 1 сентября – 40,0 – 40,755 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,5 – 39,9 грн;

Ощадбанк – 39,8 – 39,99 грн;

Укрэксимбанк – 39,6 – 39,99 грн;

Райффайзен – 40,5 – 41,0 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,313 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,5 грн.

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Напоминаем:

Национальный банк ужесточил требования к пунктам обмена валют и запретил им информировать о курсе валют вне касс учреждений, то есть фактически запретил иметь табло с курсами.

Регулятор с 9:00 21 июля скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл США





