Всего 20% украинских беженцев планируют вернуться из Польши до зимы: причины

Каждый пятый украинец, который из-за войны вынужденно уехал в Польшу, стремится вернуться в Украину до зимы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного международным агентством по трудоустройству Gremi Personal.

Компания провела опрос среди 1440 граждан Украины накануне 1 сентября.

Только 22,2% опрашиваемых преследуют цель поехать домой в ближайшие 3 месяца, 35% готовятся остаться в Польше минимум на год.

Еще четверть (25,6%) планируют вернуться, как только закончится война, а 17% уже не планируют возвращаться в Украину.

Gremi Personal

Общие настроения украинских граждан за границей подтверждают данные UNICEF. Около 53% родителей планируют отдать детей в польские школы, что свидетельствует о намерениях оставаться с детьми в Польше минимум на полгода.

"Мы прогнозируем, что большая часть украинцев вернется на Родину, как только минует опасность. Однако значительная часть граждан останется за границей по ряду субъективных факторов — потеря жилья, низкий уровень оплаты труда, лучшие условия проживания и, конечно, из-за отсутствия рисков для жизни", — рассказала директор департамента рекрутации агентства Анна Джоболда.

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Эксперт добавила, что самые пессимистические прогнозы по отопительному сезону подталкивают украинцев перезимовать в Польше. В некоторых регионах Украины люди рискуют не только остаться зимой без теплоснабжения или воды (из-за повреждения инфраструктуры обстрелами), но и получат очень трудно оплатить платежки.

Кроме того, в то время, когда количество рабочих мест в Украине значительно уменьшилось из-за войны, ситуация в Польше обратная — запросы работодателей на рабочих растут, что приводит и к росту заработных плат.

Средняя зарплата на рабочих специальностях, преимущественно занимающих украинцы в Польше, составляет 28-32 тыс. грн в месяц (3500-4000 злотых). Это также мотивирует украинцев улучшать собственную экономическую ситуацию вне Украины.

Экономическая правда



